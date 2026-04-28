◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月28日バンテリンドーム）中日が天敵の東から先制点を奪った。2回に先頭の細川が中前打で出塁。阿部は四球で歩いた。続く鵜飼は二ゴロ併殺打で二死三塁となったが、村松が右中間を破る適時三塁打。1点を先制した。「打った球はスライダーです。先制できて良かった。このまま気を引き締めていきます」DeNAの先発・東は23年から対中日戦11連勝中。通算16勝2敗と圧倒的な戦績を誇る左腕