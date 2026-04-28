臨時の記者会見で頭を下げる北海道旭川市の今津寛介市長＝28日午後、旭川市役所北海道旭川市職員で旭山動物園勤務の30代男性が道警の任意の事情聴取に、園の焼却炉に妻の遺体を遺棄して燃やしたという趣旨の供述をしていることを巡り、今津寛介市長は28日、市役所で臨時の記者会見を開き「ご心配とご迷惑をおかけし、心より深くおわびを申し上げる」と謝罪した。園は冬季営業を終えて休園中で、聴取を受け、夏季営業開始を当初