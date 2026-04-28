脊髄損傷の大ケガから不死鳥のごとく蘇り、3年ぶりに関取に復帰した十両・炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が28日、十両以上が参加する力士会に出席した。横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）から「あらぁ〜」と迎えられた31歳は「懐かしいというか以前とは全然違う感じ。あの時とは顔触れもすごく変わっている。そこに自分も入るのは目標にしていたのでうれしさもある」と感慨深げだ。関取だけが使用するのを許される白まわしは新調し、