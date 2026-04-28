石川と岐阜を結ぶ白山白川郷ホワイトロード。今の時期には新緑、秋には紅葉と、白山の豊かな自然を楽しめる全長33.3キロの道路です。冬の間、閉鎖されていましたが、28日は無料区間の4.5キロが開通しました。早速、新緑のホワイトロードを楽しもうと、多くの人が訪れていました。午前10時。「開門します」待ちわびた利用者が続々と、新緑のドライブへ向かいました。この日開通したのは、中宮料金所までの石川県側の無