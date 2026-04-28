◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ戦（２８日・バンテリンドーム）中日・村松開人内野手が２回２死三塁で先制の適時三塁打を放った。東のスライダーを捉え、右中間を真っ二つ。ＤｅＮＡのエースから先に得点を奪った。この回、先頭の細川が中前打。阿部が四球で続いたが、鵜飼が二ゴロ併殺打に倒れていた。嫌なムードになりかけたところで快音。先発の金丸を援護した。「打った球はスライダーです。先制できて良かった」と、