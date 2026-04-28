大相撲の夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の力士会が２８日、国技館で行われた。十両２枚目に番付を戻した元幕内・尊富士（伊勢ケ浜）は「順調に稽古を出来ている」と明かした。幕内復帰も近づいているが「十両優勝を目指したい」とかつての幕内Ｖ経験者の鼻息は荒い。右腕を負傷し、昨年秋場所で全休し十両に転落した。ケガの経験から体のケアは欠かさない。「稽古だけじゃなくトレーニングも出来ている」と自信を