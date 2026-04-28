能登での起業や地域課題の解決に取り組む人を支援する新拠点「I DO NOTO BASE」。28日、その最初の入居が始まりました。能登空港の敷地内に整備された「I DO NOTO BASE」。「皆さんの地域課題に訴求できるような事業に拡大していければと思います。よろしくお願いします」能登に新誕生した復興拠点に集まったのは、能登での起業や地域課題の解決を志す人たちです。 入居日初日のこの日は、8人が入居しました。震災からの復興