サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、ゴールデンウィーク限定企画として、キッズセット購入で「オリジナルシールブック」をプレゼントする。このシールブックは、サブウェイの“サンドイッチアーティスト”になりきって、パンや具材のシールを自由に組み合わせることで、自分だけのオリジナルサンドイッチを作ることができる内容となっている。好きなものを詰め込むほか、セットメニューのように組み合わせるなど、さまざま