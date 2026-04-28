大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が２８日、東京・台東区の部屋で夏場所（５月１０日初日・両国国技館）に向けた稽古を行った。２２日の番付発表後、初めての稽古だったが、新十両・大花竜を指名し、いきなり１７番連続で取って全勝。豊昇龍も「新十両なので、やってみたかった。１７番！そんなにやったの？」と驚く、精力的なスタートを切った。２日前に２７日間の長丁場だった春巡業の全日程を終えたばかり。疲労は残っている