【モデルプレス＝2026/04/28】タレントのほしのあきが4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫とのランチデートを報告し、夫婦ショットを公開した。【写真】一斉風靡した49歳タレント「おしゃれな夫婦」夫とのランチデート2ショット◆ほしのあき、ランチデート夫婦ショット公開ほしのは「ランチデート」とコメントを添え、ナフキンの置かれた皿などが置かれたテーブルに向かい合わせに座った夫でJRAの三浦皇成騎手がメニュ