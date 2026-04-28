【モデルプレス＝2026/04/28】元SKE48の須田亜香里が4月27日、自身のInstagramを更新。温泉での入浴ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳元アイドル「大人の色気溢れてる」バスタオル姿の入浴ショット◆須田亜香里、温泉での入浴ショット公開須田は東海テレビ「美味温泉」（4月1日水曜深夜0時15分〜）の番組ロケでのオフショットを複数枚投稿。「愛知県犬山市の温泉と美味しいお食事を巡りました」「犬山城を眺めなが