【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの神田うのが4月28日、自身のInstagramを更新。カリスマトレーナーのAYAとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】妊娠中の41歳美女トレーナー「毎週どんどん大きく成長していく」ふっくらお腹披露◆神田うの、AYAのふっくらお腹に寄り添う2ショット公開神田は「お腹の中ですくすく育っていくAYA先生のBabyBoyが可愛くて可愛くて仕方がありません」とつづり、第1子妊娠中のAYAとの2