一人暮らしを始めるときに、意外と悩むのが冷蔵庫選び。毎日使う家電だからこそ、「どのくらいの大きさがいいの？」「自炊するなら大きめが必要？」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。この記事では、ラク家事アドバイザーの島本美由紀先生監修のもと、一人暮らし用冷蔵庫のサイズの目安や、失敗しない選び方のポイントをわかりやすく解説します。さらに、オレンジページ編集部が厳選したおすすめモデルもご紹介。自分の