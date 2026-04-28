岡山・矢掛町にオープンしたアウトドア複合施設「アウトドアヴィレッジやかげ」 岡山県矢掛町の小田川沿いに28日、アウトドアの複合施設、「アウトドアヴィレッジやかげ」がオープンしました。 地域のにぎわいを創出しようと、矢掛町が川を管理する岡山県と協力して整備したもので、広さは約4.6haです。 初心者でも利用しやすいオートキャンプ場がある他、アウトドア用品メーカー「