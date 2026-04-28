東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の29日の天気をお伝えします。【29日の天気】一日、雲が広がりすっきりしない天気となるでしょう。夜は雨がぱらつく所もあるので、折りたたみ傘を持ってお出かけください。【29日の気温】朝の冷え込みは弱く、最低気温は15℃ほどの予想です。日中の最高気温は18℃ほどの予想で、日差しが少なく昼間もひんやりと感じられそうです。気温の変化が大きいので、服装にご注