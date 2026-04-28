これは、4月27日、警察が公開した盗難に遭ったとみられる水道メーターです。これらを静岡市内の県営住宅から盗んだとして男2人が逮捕されましたが、今、静岡県内各地の公営住宅で同様の被害が相次いでいます。一体、水道メーターを盗む目的は？現場を取材しました。27日に警察署で公開されたのは…。（記者）「机の上には水道メーターがずらりと並んでいます。こちらの10個に関しては市内で盗