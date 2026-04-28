2025年、高知県宿毛市の社会福祉法人施設の銀行口座から、現金を横領した疑いで逮捕されていた当時法人の職員だった女が、2024年にも法人の口座から現金を横領していたことが分かり、警察は4月28日、女を再逮捕しました。業務上横領の疑いで再逮捕されたのは幡多郡大月町の会社員・岡粼由香里容疑者(44歳)です。警察によりますと岡粼容疑者は2024年6月から10月にかけて、当時勤めていた宿毛市の社会福祉法人施設の銀行