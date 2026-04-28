東京時間17:38現在 香港ハンセン指数 25679.78（-245.87-0.95%） 中国上海総合指数 4078.64（-7.71-0.19%） 台湾加権指数 39521.73（-94.90-0.24%） 韓国総合株価指数 6641.02（+25.99+0.39%） 豪ＡＳＸ２００指数 8710.67（-55.68-0.64%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76937.63（-366.00-0.47%） ２８日のアジア株は総じて下落。米国とイランの動向に進展が見られない中、ＮＹ原油