鋭い嗅覚で警察のサポートをおこなう「嘱託警察犬」の交付式が4月28日、高知県警本部で行われました。嘱託警察犬とは、民間で訓練された警察犬のことで、県警などの要請を受けて出動し、犯人の追跡や行方不明者の捜索などにあたります。今回、嘱託を受けたのは今年（2026年）1月と2月に行われた県警の審査会で優秀な成績を残した9頭で、4月28日、県警本部で岩田康弘本部長から飼い主たちに嘱託書が交付されました。このうち