ユーロ圏１０年債利回り格差仏６６、伊８２ｂｐと小幅拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%） ドイツ3.062 フランス3.725（+66） イタリア3.885（+82） スペイン3.53（+47） オランダ3.195（+13） ギリシャ3.844（+78） ポルトガル3.481（+42） ベルギー3.656（+59） オーストリア3.336（+27） アイルランド3.295