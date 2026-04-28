「道の駅すばしり」の引継ぎ問題を巡り、静岡･小山町の込山正秀町長は、28日、定例会見で「できる限り早期の解決を目指したい」などと述べ問題解決への意欲を示しました。「道の駅すばしり」を巡り、5年間の契約期間が過ぎても、前の指定管理者の観光開発が立ち退かずに4月1日以降も営業を継続している問題で、小山町の込山正秀町長が問題発覚後、初めての定例会見を行い、提訴する理由について「できる限り早期の解決を目指すため