高知県四万十町の窪川高校で5年ぶりに野球部が復活することが決まりました。4月28日、四万十町の窪川高校で臨時の生徒総会が開かれました。議題は野球部の復活についてです。窪川高校野球部は、2011年度には21人の部員がいましたが、その後、部員は減り続けてゼロになり、2021年度に廃部になりました。その後、学校の存続と生徒数の確保につなげようと町をあげて野球部復活の動きが活発化。2026年度は、県内各地から13人の野球経験