静岡空港とベトナム・ハノイを結ぶ定期便の運航が4月28日から始まり、記念式典などが行われました。静岡空港に新規就航したのはベトナムのベトジェットエアで静岡空港とベトナム・ハノイを週3往復します。静岡空港と東南アジアを結ぶ定期便はこれが初めてで、式典に出席した鈴木知事は「新規就航を機に静岡県とベトナムの関係が進化することを期待する」とあいさつしました。（ベトナム人観光客）「いい天気で富士山が見られること