高知県須崎市のご当地キャラクターしんじょう君が4月28日、13回目の誕生日を迎え、全国各地のファンからもらったプレゼントを公開しました。誕生日ケーキに手書きの絵。こちらのカリンバという楽器にはしんじょう君の顔がデザインされています。4月28日は須崎市のご当地キャラクターしんじょう君の誕生日です。しんじょう君は、2013年に誕生しましたが、年を取らない設定のため、年齢はだいたい「5歳くらい」。