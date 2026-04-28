「巴毛窮宗」地区の地形。（４月９日、ドローンから、ラサ＝新華社配信／梁春寧）【新華社ラサ4月28日】中国西蔵自治区那曲（ナクチュ）市双湖県にある巴毛窮宗（バモチョンゾン）は、羌塘（チャンタン）無人地帯の奥深くに位置する。平均標高は約5千メートルで、人の手による道路はない。現地には死火山の跡が残り、直径約300メートルの漏斗（ろうと）状カルデラや、風食によって形成された多数の玄武岩の柱が独特の「石林」景