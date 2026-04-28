中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月28日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は28日の記者会見で、日本の一部の国会議員や地方議員による同日の靖国神社集団参拝について、歴史の正義と人類の良知を踏みにじるものだとし、強い憤りを表明するとともに厳しく非難した。林氏は次のように述べた。いわゆる「靖国神社」は、日本の軍国主義が侵略戦争を遂行する上での精神的道具であり象徴で、事実上の「戦