アメリカの司法省は、トランプ大統領が出席する夕食会場近くで起きた銃撃事件で逮捕された男を、トランプ氏に対する殺人未遂など3つの罪で訴追したと発表しました。トランプ大統領が出席する夕食会場近くで起きた銃撃事件で逮捕されたコール・アレン容疑者（31）。アメリカブランチ司法長官代行「本日、司法省は連邦地裁に対し、コール・トーマス・アレン容疑者を3件の罪で訴追した。第1の罪状は、合衆国大統領に対する暗殺未遂