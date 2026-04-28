『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「男性職員…日常的に立ち入り可能旭山動物園の焼却炉に妻遺棄か」についてお伝えします。◇◇◇旭川市・今津寛介市長「旭山動物園の職員が、警察の事情聴取を受けるという重大な事態が発生しています。深くおわびを申し上げます」会見で陳謝した北海道旭川市の今津市長。事態が明らかになってから初めて会見を開きました。旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、3