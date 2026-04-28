あっせん収賄や資本市場法違反など複数の罪に問われた韓国の前大統領の妻・金建希被告の控訴審で、韓国の高等裁判所は28日、懲役1年8か月とした一審判決を破棄し、懲役4年を言い渡しました。起訴状によりますと、韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希被告は、旧統一教会側から事業への便宜を図る見返りにブランドバッグを受け取ったあっせん収賄の罪や、知人の経営する会社の株価を操作した資本市場法違反の罪、大統領選に絡む世論調