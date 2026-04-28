元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が28日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、体作りについての持論を語った。番組では、「衰えのために、骨に負荷を与える筋肉トレーニングが重要だ」とする記事を紹介した。北斗は「私もどんどんどんどん衰えてきているから、何かやらなきゃと思って。ブルドッグたちと歩くくらいしかないけど」と明かした。北斗は02年に引退。現役時代に鍛えた体が、今も