大雨シーズンを前に、東京都は浸水対策として新たに導入した排水ポンプ車での訓練を行いました。東京都は28日、大雨や台風による大規模な浸水を想定し、新型の排水ポンプ車を使った訓練を行いました。排水ポンプ車は街にあふれた水をくみ上げて川や海に排出するもので、今年導入されました。都によりますと、従来のポンプ車は一般的な25メートルのプールをおよそ30分で空にするのに対し、新型は7分ほどで空にする排水能力を持って