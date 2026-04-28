【第48話】 4月28日 無料公開 第48話「海鳥の棲家8」を読む 【拡大画像へ】 小学館は、長月天音氏の原作小説をコミカライズした込由野しほ氏のマンガ「ほどなく、お別れです」第48話「海鳥の棲家8」を、マンガワンで無料公開した。 第48話では、美空が夏美と街へ出かける。高校時代に兄を亡くした夏美は、スカイツリーを見上げながら兄について話す。 マンガワンでは第49話「