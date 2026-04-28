【Webアクション 5月の新連載】 4月28日公開 【拡大画像へ】 双葉社はWebアクションで5月に連載開始となる作品を公開した。また、色紙プレゼント企画の第2弾のビジュアルも解禁された。 【色紙プレゼント企画第2弾】 □色紙プレゼント企画詳細ページ Webアクション 5月新連載作品 「神様の定食屋」 漫画・暮氏／原作・中村颯希氏 5月1日連載開始 【あらすじ】 両親の遺した