4月25日と26日の2日間、東京・お台場にあるシティサーキット東京ベイにて、日本初開催となる公式ファンイベント「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」が開催。同イベントのゲストとして、クリス・ボッシュ氏（元マイアミ・ヒートほか）が来日した。 ボッシュ氏は、ヒート在籍時に2度のNBAチャンピオンに輝き、背番号「1」は同チームの永久欠番となっているレジェンドだ。バスケットボ}