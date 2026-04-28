4月28日、京都ハンナリーズは、川嶋勇人が右足首の手術を受け、無事に終了したことを発表した。 京都府出身で35歳の川嶋は、186センチ83キロのシューティングガード。東山高校から関西学院大学へ進学し、2013年にトップリーグでのキャリアをスタートさせた。京都加入2年目となる今シーズンは、リーグ戦41試合に出場し、平均18分43秒の出場で4.0得点、1.0リバウンド、2.2アシス