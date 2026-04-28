asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』エンディングテーマ「あわ」を収録したシングルを6月10日にリリースする。 （関連：asmi迎えたTVアニメ『彼女、お借りします』EDテーマ「言えない」も話題切ない青春感描くMIMiNARIとは？） 本作は、CD＋BDの2枚組仕様に。CDには「あわ」を含む全3曲が収録され、BDにはTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のノンクレジットエンディング映像が収めら