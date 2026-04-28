【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」（NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌）のMVが、4月29日21時からYouTubeでプレミア公開されることが決定。その待機ページでティザー映像が公開された。 ■一枚の葉っぱが風に舞う ティザーでは、森のなかと思しき空間のなかを、ゆっくりと歩みを進めていくような映像に一枚の葉っぱが風に舞い、物語のはじまりを予感させる。