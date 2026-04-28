大阪6月限 日経225先物60020-220（-0.36％） TOPIX先物3778.0+46.0（+1.23％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比220円安の6万0020円で取引を終了。寄り付きは6万0440円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万0220円）を上回る形で、買いが先行した。現物の寄り付き時に6万0520円まで上げ幅を広げたが、前場中盤にかけて6万0150円と下落に転じる場面もみられた。その後は6