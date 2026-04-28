日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万9000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 646( 196) UBS証券 60(60) JPモルガン証券56(56) ソシエテジェネラル証券25(25) SMBC日興証