日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万875円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4( 4) 松井証券 2( 2) ◯6万750円コール 取引高(立会内) SBI証券