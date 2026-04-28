過酷な状況を報告しました。岩手県大槌町の林野火災で、緊急消防援助隊の1次隊として派遣された新潟市消防局の隊員が新潟に戻り、困難を極める消火活動の状況を語りました。 「緊急消防援助隊第1次派遣隊、現地活動を引き継ぎ帰庁しました。」 帰庁を報告したのは、緊急消防援助隊1次隊のうち先行して戻った指揮隊の隊員2人です。大槌町の現場には、新潟県内の各消防本部からも254人が派遣され活動しています。 ■