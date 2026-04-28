原発立地地域への財政支援を定めた『原発立地特措法』について国は対象地域を拡大し、小千谷市や十日町市など柏崎刈羽原発周辺の4つの市も加えることを決めました。 『原発立地特措法』の対象地域になると、避難路の整備などの公共事業や防災対策・環境整備に対して国の財政支援を受けることができます。これまでは「原発から10km圏内」が対象で柏崎刈羽原発の場合、柏崎市・刈羽村・長岡市・上越市・出雲崎町の5つの市町村が