去年11月に香港の高層マンションで起きた大規模火災の発生から5か月がたち、住民が荷物を引き取るため一時帰宅が許可されました。去年11月、香港の高層マンションで168人が犠牲となった火災現場では、先週から一時帰宅が始まり、ヘルメットとマスクを着用した住民が私物の回収に訪れました。NNNの取材に応じた住民女性は、「食べ物が腐敗し、キッチンからは悪臭が漂っていた。家族のアルバムなどを回収することができた」と話して