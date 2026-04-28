◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（4月28日、東京ドーム）泉口友汰選手が脳しんとうなどの診断を受けたため、代わりにショートに入ることが多い巨人の小濱佑斗選手。この日もショート8番でスタメン出場しています。まだ数試合ですが、1軍と2軍の差の大きさを肌で感じているようで、守備では「バッターの足の速さも1軍レベルになると、1ファンブルですぐにセーフになっちゃいそうだなと思いますし、1つ1つのプレーに対する緊張感は