長野県阿南町の山中に母親の遺体を遺棄したとして、死体遺棄の疑いで宮崎県延岡市の男が逮捕された事件で、長野県警は28日、当時76歳の母親を殺害したとして殺人容疑で無職甲斐貴博容疑者（35）を再逮捕した。県警によると容疑を認めている。宮崎県から移動した自家用車内で殺害した可能性もあるとみて、詳しく調べる。再逮捕容疑は3月23日夜から24日未明にかけ、長野県阿南町かその周辺で母洋子さんの首を絞め、窒息死させた