笑顔で記者会見する福部真子（左）と中島ひとみ＝28日、ホットスタッフフィールド広島陸上の織田記念国際に出場する有力選手が競技前日の28日、会場のホットスタッフフィールド広島で取材に応じ、女子100メートル障害で12秒69の日本記録を持つ福部真子（日本建設工業）は地元広島でのレースに「感謝を込めて走りたい。いいシーズンのスタートにしたい」と意気込んだ。昨夏、日本歴代2位の12秒71をマークした中島ひとみ（長谷川