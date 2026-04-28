公開された純国産の人型ロボット「SEIMEI」を説明する早稲田大の橋本健二教授＝28日午後、京都市村田製作所と早稲田大、ロボットメーカーのテムザック（京都市）などは28日、純国産の人型ロボット「ヒューマノイド」の開発で初期段階となる検証機を京都市内で公開した。高さ140センチ、重さは49キロで、名前は「SEIMEI（セイメイ）」。この日は直前の故障の影響で歩く姿を披露できなかったが、修理して5月末をめどに一般公開する