テレビ東京は28日、元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（52）が同局の番組のロケ中に負傷したことを受け、事故の経緯や発生原因、再発防止策を公式サイトで公表した。【写真】ベッドの上で笑顔…ロケで全治半年の負傷した前園真聖サイトでは「番組制作における再発防止策について」と題したページを掲載。「番組制作における再発防止策について テレビ東京が制作・放送している『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』の