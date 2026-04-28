２８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６７６円４３銭（１・４２％）高の４万８２６３円７９銭だった。３日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、８割超にあたる２７４銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、６１９円９０銭（１・０２％）安の５万９９１７円４６銭だった。日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄に利益確定の売り注文が集