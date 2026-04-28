北海道電力は4月27日、ゲットワークスと、北海道におけるAIインフラを支えるコンテナ型データセンター(コンテナDC)の新設・運用に関する業務提携を締結したと発表した。コンテナDCの新設・運用で業務提携したゲットワークスと北海道電力のロゴ○コンテナDC拠点「美沢の杜AIコンテナパーク」(苫小牧市)の運用開始生成AIの急速な普及により、高い計算力を持つGPUサーバーを大規模かつ迅速に構築する必要性が高まっている。こうした中